Yhdysvallat ostaa 500 miljoonaa koronarokotetta muille maille

Joe Biden kertoo asiasta virallisesti rikkaiden maiden G7-kokouksessa Britanniassa tällä viikolla, kertoivat muun muassa Washington Post ja New York Times.

Yhdysvaltoja on arvosteltu koronarokotteiden rohmuamisesta kuten muitakin rikkaita maita. Yhdysvallat on saanut jo yli puolet väestöstään rokotettua ja uusien koronatartuntojen määrä on romahtanut.