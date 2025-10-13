Syynä New Yorkin hätätilaan on niin kutsuttu nor’easter-sääilmiö.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul julisti maanantaina hätätilan New Yorkin kaupunkiin, Long Islandille ja Westchesterin piirikuntaan.

Hochul kertoo X:ssä, että syynä hätätilaan on niin kutsuttu nor’easter-sääilmiö.

CNN:n mukaan kyseessä on voimakas koillismyrsky, joka aiheuttaa tulvia. Koillisesta puhaltavat tuulet työntävät vettä kohti rannikkoa.

– Olemme valmiita auttamaan paikallisia kumppaneita vahingollisten tuulien ja rankkasateiden lähestyessä, mikä voi johtaa tulviin ja sähkökatkoihin, Hochul kirjoittaa X:ssä.

Hän kehottaa ihmisiä pysymään valppaina ja varautumaan myrskyyn.

CNN kertoo, että myrsky on jo häirinnyt lentoliikennettä Koillis-Yhdysvaltojen tärkeimmillä lentokentillä, aiheuttanut vakavia tulvia Etelä-Carolinassa ja uhkaa työntää merivettä koteihin ja teille Atlantin keskiosan rannikolla maanantai-iltapäivän nousuveden aikaan.