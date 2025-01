Auto jäi lumivyöryn saartamaksi Yhdysvalloissa – katso videot maan pysäyttäneestä talvimyrskystä

Blair-talvimyrsky on tuonut mukanaan valtavasti lunta, jäätä ja pakkasta laajalle alueelle Yhdysvaltoja.

Seitsemässä Yhdysvaltain osavaltiossa on julistettu hätätila ja maassa on annettu säävaroituksia, jotka koskevat yli 60 miljoonaa amerikkalaista. Yli 1400 lentoa on peruttu.

Blair-myrskyn uskotaan johtuvan niin sanotusta napapyörteestä, joka on arktisen alueen ympärillä kiertävä kylmän ilman alue, BBC kertoo.

Sankka lumisade aiheutti Salt Lake Cityn lähellä, Utahissa, lumivyöryn, joka tallentui videolle läheisestä autosta lauantaina 4. joulukuuta. Video on kuvattu Little Cottonwood Canyonin alueella, jonne satoi paikallismedian mukaa jopa 12,7 senttimetriä lunta tunnissa.

Reutersin mukaan Yhdysvaltain Keskilänteen ja itärannikolle iskenyt massiivinen talvimyrsky jatkuu vielä maanantaina.

Näin talvimyrsky rantautui Yhdysvaltoihin.