New York Times: Supersalainen venäläisryhmä kiertänyt jo vuosikymmenen ympäri Eurooppaa myrkyttämässä ihmisiä ja aiheuttamassa levottomuuksia – jäsenet Afganistanin, Ukrainan ja Tshetshenian veteraaneja

Lehti perustaa tietonsa turvallisuusviranomaisten lähteisiin. Lehden mukaan Yksikkö 29155 -niminen, tiukasti salattu ryhmä on toiminut jo ainakin vuosikymmenen ajan, mutta viranomaiset ovat vasta nyt pystyneet jäljittämään sen.

New York Timesin mukaan yksikkö on ollut vastuussa lukuisista tapahtumista Euroopassa, joita on aiemmin pidetty toisistaan erillisinä.