Neuvostovaltaa tukeneen kirjailijan patsas halkaistaan kahtia Latviassa: "Emme löydä yhteisymmärrystä"

Välillä rajanveto on kuitenkin käynyt hankalaksi: Miten suhtautua esimerkiksi arvostettuun kirjailijaan joka aikoinaan antoi tukensa neuvostomiehitykselle?

Riiassa ongelma on ratkaistu tavalla, joka heijastaa kirjailijan kaksijakoista perintöä.

Riian kaupunki on nimittäin päättänyt halkaista kahtia patsaan, joka edustaa puolittain kunnioitettua taiteilijaa Andrejs Upitsia . Upits oli Latvialaiselle kulttuurille erittäin tärkeä kirjailija, runoilija, näytelmäkirjailija ja vaikuttaja.

Hankkeen takana on sitoutumaton kaupunginvaltuutettu Ivars Drulle , joka on kuvanveistäjä ja muotoilun opettaja. Hän poimi halkaisuidean julkisesta keskustelusta ja tuotti kaupungin päättäjille esitteen, jossa esitellään, miltä halkaistu patsas voisi näyttää ja mitä eri asiantuntijat ideasta ajattelevat.

Sota tiukentanut asenteita

Patsaan kohtalo on osa isompaa aaltoa. Sota Ukrainassa on tiukentanut latvialaisten asenteita omaa miehityshistoriaansa kohtaan ja parin vuoden aikana on kaadettu paljon neuvostoajan monumentteja.