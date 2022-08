Moskovan lahjoittama kohupatsas poistuu katukuvasta – paluu kuitenkin luvassa

Kovaa kritiikkiä saanut patsas koetettu jopa räjäyttää

Silloisesta Neuvostoliitosta saatu veistos on herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä koko esilläolonsa ajan, mutta patsas on noussut jälleen julkiseen keskusteluun Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kritiikkinä Venäjän sotatoimille patsaan jalustaa on muun muassa töhritty ja patsasta on koristeltu Ukrainan lipuin.

”Kaupunkiin kuuluvat historialliset kerrostumat”

Helsingin kaupungin vs. kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen kertoo, että patsas on herättänyt paljon mielipiteitä maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi, mutta muistuttaa, että veistos on itsessään historiallinen. Hänen mukaansa on taideteoksille tyypillistä, että niihin liitetään erilaisia tulkintoja eri aikoina.