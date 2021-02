"Kaikkien tietovuotojen äiti" pamahti verkkoon – tarkista, ovatko omat salasanasi turvassa

Vuodettu paketti on nimetty lyhenteellä COMB (Combination of many leaks) ja se sisältää myös Breach Compilation -paketissa vuodetut sähköpostit ja salasanat. Lisäksi mukana on useita pienempiä vuotoja, mutta tiettävästi uusia vuotoja siihen ei sisälly. COMB-vuodon valtavan koon takia sitä on kutsuttu ”kaikkien tietovuotojen äidiksi”.