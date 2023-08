Margot Robbie tienaa todennäköisesti jättisumman roolistaan Barbie-elokuvassa

Todennäköisesti myös elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Greta Gerwig saa bonuksia, koska elokuva on ollut menestys. Barbie on tahkonnut kotimaisia lipputuloja 526,6 miljoonaa dollaria, eli noin 481,7 miljoonaa euroa, sekä ulkomaisia lipputuloja 657,6 miljoonaa dollaria, eli noin 601,6 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti lipputulot siis ovat 1,18 miljardia dollaria, eli noin 1,1 miljardia euroa.

Elokuva on tällä hetkellä Warner Bros.:in toiseksi tuottoisin elokuva heti Harry Potter ja kuolemanvarjelukset, osa 2 -elokuvan jälkeen. Barbie on myös kaikkien aikojen tuottoisin elokuva naisohjaajalta. Ennen tuottoisinta paikkaa piti Frozen II, jonka on ohjannut Jennifer Lee. Barbiesta on hyvää vauhtia tulossa yksi elokuvahistorian suurimmista hittielokuvista.