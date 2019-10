Joker-elokuvan vuoksi varaudutaan erikoiseen ilmiöön – nämä asiat ovat kiellettyjä näytöksissä: Halutaan poistaa pelon ilmapiiri

Suosittuja hahmoja sisältävien kassamagneettien näytöksissä voi toisinaan nähdä faneja, jotka pukeutuvat elokuvan teeman mukaisesti. Tähän on varauduttu myös Finnkinossa, joka ohjeistaa katsojia Joker-elokuvan yhteydessä.

Kasvomaalit sallittuja

Kurjen mukaan pukeutuminen hahmojen tavoin näkyy etenkin Jokerin kaltaisten elokuvien kohdalla. Kaiken kaikkiaan pukeutuminen tai varustautuminen leffan teeman mukaisesti on kuitenkin Kurjen mukaan melko harvinaista.

– Se on yleisintä ensi-iltojen osalta blockbuster-leffoissa, kuten Star Warseissa ja Harry Pottereissa, joihin fanit suhtautuvat intohimolla, Kurki sanoo.

Jokeri-hahmo on tullut vuosien varrella tunnetuksi värjätyistä kasvoistaan ja hiuksistaan. Kurjen mukaan kasvomaalaukset ovat sallittuja Finnkinon näytöksissä.

Turvallisuuspäällikkö kertoo, ettei pukeutuminen ole aiheuttanut konflikteja henkilökunnan kanssa. Finnkinon henkilöstö on koulutettu vastaaviin tilanteisiin ja niistä on selvitty aina puhumalla.

– Arvostamme faneja, jotka panostavat pukeutumisellaan. Se on mageeta, Kurki kehuu.

Myytti ampujasta elää

New Yorkin poliisipäällikkö kommentoi punatukkaisen Holmesin ihannoineen ampumisessaan Jokeria. Holmesin tapauksen syyttäjä George Brauchler on kuitenkin myöhemmin kumonnut väitteen.

Elokuvalla kaksijakoinen vastaanotto

Joaquin Phoenixin tähdittämä Joker on synkkä kertomus Batmanin arkkivihollisen synnystä. Se on saanut pääosin loistokkaan vastaanoton, mutt elokuvan on joissakin arvioissa nähty fantasioivan väkivaltaa.