Neljä kertaa suljetulle osastolle joutunut Tapio Suominen paljastaa MTV:lle, millaista elämä siellä on – "Maniaan jää koukkuun"

Suominen on ollut neljä eri kertaa hoidossa suljetulla osastolla kaksisuuntaisen mielialahäiriön vuoksi.

Yhteensä Suominen on viettänyt elämästään suljetussa hoidossa puolen vuoden ajan.

– Siellä ei tapahdu kovinkaan paljoa. Se on oma maailmansa, Suominen kuvailee.

"Jos kohokohdaksi nousevat lääkkeiden jako ja ruokailut..."

– Jos kohokohdaksi nousevat lääkkeiden jako ja ruokailut, se kertoo aika paljon, millaista elämä siellä on.

Suominen on saanut muun muassa sähköhoitoa, koska lääkehoito ei alkanut aluksi toimia.

Sairaus syynä Ylen vahtimestarin pahoinpitelyyn

"Maniaan jää koukkuun"

– Yksi merkki minulle on, jos yöunet alkavat jäädä vähiin ja siitä huolimatta tuntuu, että jaksaa. Silloin hälytyskellot soi.

– Mania on petollinen tila, kun se on päällä. Se tuntuu hurjan palkitsevalta, että on intoa ja haluaa tehdä monia jänniä juttuja. Siihen jää koukkuun.