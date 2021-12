Neitsyen vuosihoroskooppi 2022

Rakkaus

Sinkuille on silti luvassa oikein hauska vuosi. Sinun täytyy vain olla avoin ja vastaanottavainen. Jos olet liian valikoiva ja torjuva, rakkaus kulkee ohitsesi. Mikäli olet jo pitkään ihaillut jotakuta etäisyyden päästä, nyt on aika kuroa etäisyys umpeen ja lähestyä häntä rohkeasti. Et menetä mitään, sillä menettää voit vain silloin, kun et uskalla tehdä mitään.