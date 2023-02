NBA-supertähti ylistää estoitta Lauri Markkasta – "Tulee dominoimaan tätä liigaa"

Markkanen pelaa maanantain vastaisena yönä NBA:n tähdistöottelussa avausviisikossa. 25-vuotias suomalaistähti on esiintynyt tällä kaudella upeasti, mikä on poikinut huomiota myös lajin absoluuttisilta supertähdiltä.

– Hän yksi niistä kavereista, joiden kanssa haluat pelata. Hän osaa heittää ja ohittaa vastustajia. Hän on kova ja rakastaa pelata koripalloa. On hauska katsoa hänen pelaamistaan. Olen katsonut häntä jo vuosia ja hän vain parantaa koko ajan, Antetokounmpo hehkuttaa Deseret Newsille .

– Hän on erinomainen pelaaja. Hän on kehittynyt vuosien varrella. EM-kisoissa hän dominoi ja on pystynyt tuomaan sen myös NBA:han. Hän pelaa todella hyvin ja on auttanut joukkuettaan olemaan hyvä ja pelaamaan hyvää kautta. Hän on selvästikin All-Star, Antetokounmpo jatkaa kehujaan.