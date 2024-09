Näyttelijä Ritva Oksanen alkoi kaivata vanhaa elämäntyyliä Tikkurilan silkkitehtaasta tehdyn esityksen myötä: "Nykyään ei enää soitella ovikelloa"

Teatteri Vantaa tuo Tikkurilan silkkitehtaalle musiikillisen esityksen nimeltään Silttitehtaan naiset, joka sai ensi-iltansa 31. elokuuta. Teatteri on toiminut vanhoissa tehtaan tiloissa vuodesta 1996. Rakennus on nykyisin myös toimisto- ja asuinkäytössä.

Näyttelijä Ritva Oksanen esittää pääroolissa Eiraa , jonka päiväkirja on toiminut hänelle ohjenuorana ja inspiraationa. Eira syntyi vuonna 1937, ja Oksanen pari vuotta myöhemmin vuonna 1939.

Tikkurilan silkkitehdas on perustettu 1934, joten siellä on vuosikymmenten aikana aina 90-luvulle asti ehtinyt olla töissä valtava määrä ihmisiä. Esityksen ohjaajan Osku Heiskasen mukaan yhteisöllisyys on ollut työnteossa tärkeimmässä roolissa.