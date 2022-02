Näyttelijä Michael Douglas jakoi herttaisen perhekuvan lomamatkalta – luullaan usein lastensa isoisäksi

View this post on Instagram

Pariskunnan lasten on sanottu näyttävän erityisesti äidiltään, mutta someseuraajat huomasivat yhtäläisyyksiä myös Douglasin kanssa.

– Heillä on kummallakin hymysi! eräs seuraaja kommentoi.

"On hieman rankkaa..."

Michael Douglas on yksi Hollywoodin tunnetuimmista näyttelijöistä, mutta silti tytär Careyta luullaan ajoittain hänen lapsenlapsekseen.

Douglas kertoi The Kelly Clarkson Show:n haastattelussa, hieman nolostakin hetkestä tyttären valmistujaisissa viime vuonna.

– On hieman rankkaa, kun astelet ovista ulos ja muut vanhemmat sanovat, "Onnittelut, olet varmasti todella ylpeä lapsenlapsestasi, Douglas kertoo.

– Se on pelottavaa. Se todella on. Katsomme toisiamme ja toteamme, "Nyt jäljellä ovat vain me kaksi rakas", Douglas selittää.