Näyttelijä Kevin Spacey saattaa välttää oikeudenkäynnin – tähteä seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt kieltäytyi todistamasta

William Little on syyttänyt 59-vuotiasta näyttelijää siitä, että tähti olisi kourinut häntä baarissa Massachusettsin osavaltiossa vuoden 2016 kesäkuussa. Syytösten seurauksena Spaceyä vastaan nostettiin tammikuussa syytteet pahoinpitelystä ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Little kieltäytyi kuitenkin todistamasta oikeudenkäynnissä, koska pelkäsi todistavansa itseään vastaan. Littlen pelot johtuvat siitä, että hänen todistusaineistona oleva kännykkänsä ja täten myös hänen oma toimintansa on joutunut epäilyksenalaiseksi.

Todistusaineistona ollut puhelin on kadoksissa



Little kertoo kuvanneensa älypuhelimellaan videota tapahtuneesta. Väitetty ahdistelu tapahtui Nantucketissa sijaitsevassa ravintolassa, jossa tuolloin 18-vuotias Little oli töissä tyhjentämässä pöytiä.

Puhelin on sittemmin kadonnut. Little ja hänen vanhempansa ovat vahvistaneet puhelimen katoamisen.

Eräs poliisi on kertonut palauttaneensa puhelimen perheelle sen jälkeen, kun tarvittavat tiedot otettiin puhelimesta. Hän kuitenkin myöntää, ettei tajunnut pyytää palautuksesta kuittia. Perheen mukaan he eivät ole saaneet puhelinta takaisin.

Puolustus: Tekstiviestejä on poistettu



Näyttelijä potkittiin syytösten vuoksi pihalle Netflixin suositusta House of Cards -sarjasta ja Ridley Scottin All The Money In The World -elokuvasta.