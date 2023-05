Näyttelijä Kevin Costnerin 18 vuoden avioliitto on ohi

– On erittäin surullista, että hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevat olosuhteet ovat johtaneet siihen, että herra Costner on joutunut purkamaan avioliittonsa. Pyydämme, että hänen, Christinen ja heidän lastensa yksityisyyttä kunnioitetaan tänä vaikeana aikana, edustaja sanoi.

– Talo on kauniimpi hänen ansiostaan. Kaikki on lämpimämpää hänen takiaan. Hän tekee pieniä asioita ja luulen, että se on rakkauden voima, mutta hän tekee kodin sillä tavalla, Costner kertoi tuolloin.

Pariskunta avioitui vuonna 2004, ja heillä on kolme yhteistä lasta: Cayden, 15, Hayes, 14, ja Grace, 12. Costnerilla on myös neljä lasta aiemmista suhteistaan: Annie, Lily, Joe ja Liam.

Costner on tuttu muun muassa Yellowstone-sarjasta ja Let Him Go -elokuvasta.