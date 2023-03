Gwyneth Paltrow voitti oikeustaiston rinneonnettomuusjutussa – sai korvaukseksi pyytämänsä yhden dollarin

Näyttelijä Gwyneth Paltrow on voittanut Utahin oikeudessa rinneonnettomuusjutun. Valamiehistö päätti torstaina, että Paltrow ei ole vastuussa vuonna 2016 tapahtuneesta lasketteluonnettomuusta. Oikeudenkäynti alkoi 21. maaliskuuta.

Paltrow on puolestaan väittänyt, että asia on juuri päinvastoin, eli Sanderson on laskenut Paltrow’n selkään.