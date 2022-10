Gwyneth Paltrowsta tyttären opiskelemaan lähteminen tuntui musertavalta: "Elämäni rakkaus erosi minusta viikoiksi"

– Se on ollut merkittävä muutos. En tiennyt mitä odottaa, mutta tiesin, että se olisi vaikeaa, koska Apple ja minä olemme niin läheisiä ja olimme yhdessä koko ajan. Mutta minulla ei ollut aavistustakaan. Se oli kuin pahin sydänsuru, jonka olen koskaan tuntenut, Paltrow kertoi Us Weeklylle.

Alla olevassa kuvassa Paltrow on tyttärensä Applen kanssa.

– Minusta tuntui, että elämäni rakkaus erosi minusta viikoiksi. Se oli kauheaa. Nyt olen tottunut siihen enemmän, ja se auttaa, kun näen hänet onnellisena ja hyvin sopeutuneena. Se tekee valtavan eron. Ja hän tuli juuri kotiin lokakuun tauolle, joten se on hyvä. Näen hänet kiitospäivänä, Paltrow kertoi.

Paltrowlla on myös toinen lapsi Moses, 16, entisen aviomiehensä, Coldplay -yhtyeen laulaja Chris Martinin kanssa. Paltrow kertoi, miten Moses on reagoinut muutokseen.

– Luulen, että hän tuntee uuden maailman ilman siskoa kotona. Mutta hän sopeutuu hyvin. Hän on niin mahtava lapsi, Paltrow kertoi.

Kun Apple on poissa, Paltrow on tuntenut huomattavan eron, koska hän on ainoa nainen kotona.