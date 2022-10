Näyttelijä Carl-Kristian Rundman on hurahtanut suosikkimailapeliin: "Olen pelannut hysteerisiä määriä"

Näyttelijä Carl-Kristian Rundman on harrastanut vuosikaudet erilaisia mailapelejä. Viimeisimpänä padel on vienyt hänen sydämensä.

– Olen pelannut sitä aika hysteerisiä määriä. Tänään viimeksi olin kentällä ja eilen illalla. Jos vaan on aikaa, niin käyn monta, monta kertaa viikossa. Parhaimmillaan jopa 3 kertaa päivässä. Se on sellaista addiktiota, Rundman kertoi True Story Suomi -ohjelman mediatilaisuudessa 10. lokakuuta.

Rundman on aina tykännyt mailapeleistä, mutta padelissa on yksi hauska puoli ylitse muiden.

– Se on tullut uutena lajina, niin siinä on tietysti elementtejä muista: sulkapallosta, squashista, pöytätenniksestä ja tenniksestä. Siinä on toki myös ihan omia jujujansa. Se on aivan valtavan tyydyttävää, että oppii vielä jonkin uuden lajin.