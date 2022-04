Näyttelijä Aku Hirviniemi Odotus-elokuvan eroottisista kohtauksia: "Minusta tuntuu, että niistä tuli aika hyvät"

Miehen mukaan erotiikka on yksi elokuvan teemoista. Elokuvasta julkaistun trailerin perusteella voi päätellä, että elokuvassa nähdään seksi – ja alastonkohtauksia.

– Se on aina tosi jännittävää. Tällaiselle ujolle ihmisille kuten minä, niin kyllä siihen joutuu psyykkaamaan itsensä, kun on perusluonteeltaan epävarma ihminen ja kaikki tuijottavat lopputulosta valkokankaalla.

– Turvallisessa ympäristössä ja jos on hyvä kommunikaatio, kun meillä oli ohjaajan ja Inkan kanssa. Minusta tuntuu, että niistä tuli aika hyvät.

– Tällainen eroottinen kohtaus tai seksikohtaus on silloin hyvä jos katsoja uskoo sen, että se on totta vaikka elokuva onkin illuusiota kaikilta osin, niin silloinhan me ollaan onnistuttu.