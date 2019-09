Natsikulttuuria esittelevä näyttely herättää kauhua Hollannissa: ”Älkää jakako näitä kuvia somessa”

– Näyttelyn tarkoituksena on ainoastaan kertoa siitä, millaista natsikulttuuri on ollut. Olemme alusta alkaen painottaneet sitä, että natsismi on rasistinen ideologia, sanoo museon johtaja Timo de Rijk.

Ainoa huone, missä kuvaaminen on sallittu, on Volkswagen -automallia esittelevä tila. Turvallisuusjärjestelyt ovat tiukat näyttelyn jokaisessa osassa.

– Näyttelyä protestoivat kommunistipuolueen nuoret. Me kävimme todella pitkän keskustelun tämän asian tiimoilta. He ovat huolissaan ja väittävät, että me ylistämme tällä natsikulttuuria. En olisi järjestänyt tätä näyttelyä, jos pitäisin sitä natsismin ylistämisenä, mutta ymmärrän, että he ovat tietoisia historian ikävistä tapahtumista, de Rijk sanoo.