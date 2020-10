Kymmeniä arvokkaita taideteoksia vahingoitettiin Berliinissä – Pahin taiteen tärvely Saksassa sitten toisen maailmansodan.

Kymmeniä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita taideteoksia on vahingoitettu Berliinin kuuluisalla Museuminsel-museosaarella, kertoi poliisi keskiviikkona.

Esineitä on töhritty jonkinlaisella öljymäisellä nesteellä jo lokakuun alussa Saksan yhdistymisen merkkipäivänä, mutta tapahtuneesta kerrottiin tutkinnallisista syistä julkisuuteen vasta nyt.

Saksalaismedia arvioi, että kyseessä on pahin taiteen tai antiikkiesineiden tärvely Saksassa sitten toisen maailmansodan.

Tärveltyjä esineitä on noin 70 ainakin kolmessa museossa. Niiden joukossa ovat muun muassa egyptiläinen sarkofagi ja useita 1800-luvun taideteoksia.

Egyptiläisestä kokoelmasta vastaavan johtajan mukaan teoksien restauroiminen on erittäin vaikeaa, koska öljytahmalla on sotkettu materiaaleja, joita on lähes mahdotonta puhdistaa.