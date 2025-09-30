Perämerellä olleet Yhdysvaltain laivaston Hornetit lensivät Suomen etelärannikolle.

Lentotukialukselta ilmaan nousseet Yhdysvaltain laivaston Hornetit harjoittelivat ensimmäistä kertaa pommituslentojen tekemistä Suomen etelärannikolla.

Viime viikolla suoritetut pommituslennot olivat osa Naton viime viikolla Itämerellä ja Pohjanmerellä järjestettyjä Neptune Strike -harjoituksia. Lentoja johti Suomen Merivoimien tulenjohtajat.

Yhdysvaltalaiset F/A-18 Hornet hävittäjät nousivat ilmaan Pohjanmerellä seilanneen maailman suurimman lentotukialuksen, USS Gerald Fordin, kannelta.

Yhdysvaltalaishävittäjät toimittivat pommit Raaseporin Hästö-Busön harjoitusalueelle ja palasivat tämän jälkeen lentotukialukselle.

– Voimme lentää F-18-koneilla 1 000 mailia (1 600 km) ja jopa pidemmälle ilmatankkauksen avulla. Suomeen pääseminen ei ole ongelma, sanoi komentaja David J. Dartez norjalaismedia Barents Observerille.

USS Gerald Ford on 330 metriä pitkä ja sen voimanlähteenä on kaksi ydinreaktoria.STELLA Pictures / ddp

Harjoitukseen osallistuivat myös muun muassa ohjushävittäjä USS Bainbridgen MH60R Seahawk-helikopterit. Koptereista ammuttiin Hellfire-ohjuksilla ja konekivääreillä Hästö-Busön ampuma-alueella.

– Molemmat onnistuneet suoritteet osoittivat toimivan yhteistyön ja liittouman iskukyvyn Suomessa ja lähialueellamme. Tämä oli hyvin konkreettinen osoitus siitä, kuinka Naton yhteinen puolustus luo puolustukseemme syvyyttä ja lisää nykyaikaista iskukykyä, Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Marko Laaksonen sanoo Merivoimien tiedotteessa.

Neptune Strike -harjoitusten tavoitteena on Naton mukaan muun muassa turvata strategiset merenkulun solmukohdat sekä testata liittokunnan yhteistoimintakykyä maalla, merellä ja ilmassa.

Kyseisiä harjoituksia on järjestetty aiemmin tänä vuonna esimerkiksi Välimerellä.

Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa miltä toiminta Pohjanmerellä olleen lentotukialuksen kannella näytti.