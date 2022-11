Merivoimien pääsotaharjoitus Freezing Winds 22 alkaa Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Harjoituksessa on mukana yhteensä 23 taistelualusta, huolto- ja tukialuksia sekä kuljetusveneitä sekä rannikko- ja maajoukkoja. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 5 000 henkilöä.

Tavoitteena on harjoitella kansainvälisiä yhteisoperaatioita Suomen rannikon ja Itämeren olosuhteissa sekä harjoituttaa Merivoimia kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Lisäksi mukana on Yhdysvaltain merijalkaväen osasto, Arleigh Burke -luokan hävittäjä Yhdysvalloista, miinantorjunta-alus FGS Dillingen Saksasta sekä Ranskasta fregatti Chevalier Paul ja miinantorjunta-alus Croix Du Sud.

Lentotoiminta on koko harjoituksen ajan aktiivista Etelä-Suomen ja Pohjoisen Itämeren alueella. Suomalaisten koneiden ja helikoptereiden lisäksi mukana on yhdysvaltalainen merivalvontakone P8 Poseidon, joka on suunniteltu muun muassa sukellusveneiden torjuntaan.