Suomessa käynnistyy ensi viikolla poikkeuksellisen laaja Bold Quest -sotaharjoitus – kansainvälisen harjoituksen solmukohdat eri puolilla Suomea

Kranaattien räjähdyksiä ja suihkumoottorien jylyä on siis luvassa, mutta suurin osa jättiharjoituksesta ei näy mihinkään vaan tapahtuu viestiverkoissa. Puolustusvoimat johtaa harjoitusta yhdessä Yhdysvaltain asevoimien yleisesikunnan (US Joints Staff) kanssa.

Amerikkalaisten johtava rooli herätti viime syksynä harjoitussuunnitelman tultua julki ihmettelyä puolustusvaliokuntaa myöten. Bold Questissä on kyse Yhdysvaltain johtamasta laajasta harjoituskokonaisuudesta, mutta tapahtuman Suomessa johtavat suomalaiset – ylimpänä Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen.

Verkkoyhteyksiä nopeutetussa tahdissa



Bold Questin päätapahtumia on järjestetty vuodesta 2003 alkaen ja vain kahdesti aiemmin muualla kuin Yhdysvalloissa. Suomi on osallistunut tapahtumiin vuodesta 2010. Tällä hetkellä harjoituskoalitiossa on mukana 18 maata sekä Nato.