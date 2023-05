Ulkona voi nyt liikkua aseistettuja sotilaita – Puolustusvoimat harjoittelee maalla, merellä ja ilmassa

– Pääsemme jatkamaan yhteistoiminnan ja yhteisoperointikyvyn kehittämistä Kaakkois-Suomen olosuhteissa. Monille harjoitukseen osallistuville varusmiehille kyseessä on koulutuksen päättävä loppuharjoitus ja on hienoa, että he pääsevät testaamaan osaamistaan yhteistoiminnassa liittouman joukkojen kanssa. Suunnittelutyötä harjoituksen osalta on tehty jo pidempään, nyt pääsemme toimeenpanovaiheeseen, prikaatikenraali Raitasalo sanoo.