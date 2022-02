Helsinki ottaa käyttöön uuden liikennemerkin ensimmäisenä Suomessa

– Tavoitteenamme on parantaa ilmanlaatua, vähentää meluhaittoja ja lisätä kitkarenkaiden käyttöä, se luetteli.

Hyviä kokemuksista muista Pohjoismaista

Norjassa nastarenkaiden käytöstä on määrätty erillinen maksu, josta on saatu hyviä kokemuksia. Kunnat saavat periä maksua tienpidollisiin sekä ilmanlaadullisiin seikkoihin nojaten. Kokemukset ovat olleet lupaavia myös Ruotsissa, jossa nastarenkailla ajamista on rajoitettu alueellisin kielloin.