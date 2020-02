Tässä on maailman kallein lentokone – video näyttää sotakoneen toiminnan ilmassa: "Täysin erilainen kuin mikään muu koskaan suunniteltu lentokone"

Kehitystyön kokonaiskustannukset nousivat arvioiden mukaan jopa 42,8 miljardiin dollariin. Yhden B-2 Spiritin arvo on noin 2 miljardia dollaria, sillä niitä on valmistettiin 21 kappaletta.

Vaikea havaittava tutkassa



Pommittajan maksinopeus on 1010 kilometriä tunnissa, ja se pystyy lentämään yhdellä tankkauksella 11 000 kilometriä. Koneen pystyy tankkaamaan lennon aikana ilmassa. Sen siipien kärkiväli on 52,4 metriä ja korkeus on 5,1 metriä. B-2-pommittaja on häiveteknologian takia hyvin vaikea havaittava tutkassa.