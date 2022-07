Nasa julkaisi neljä uutta avaruusteleskooppi James Webbin taltioimaa ennennäkemätöntä kuvaa universumista – katso videolta kuvat yli 13 miljardin vuoden takaa

– Jokainen kuva on löytö ja antaa ihmiskunnalle universumista kuvan, jollaista emme ole koskaan ennen nähneet, Nelson lausuu.

Nasan astrofyysikko Jane Rigby sanoi lehdistötilaisuudessa, että James Webbin kuvissa on enemmän terävyyttä ja selkeyttä kuin aiemman teleskooppi Hubblen kuvissa. Se on myös huomattavasti Hubblea nopeampi ja tehokkaampi. Webb on ensimmäinen infrapunamaailman tarkasti näkevä teleskooppi.