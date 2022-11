"Näppäilyvirheestä" 46 miljoonan mätkyt – verottaja kertoo, mitä väärin ilmoitetuista tuloista seuraa

Väärästä ilmoituksesta yli 46 miljoonan euron mätkyt

Verohallinnon lakiasiainjohtaja Matti Merisalo kertoo, että asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaisesta verotuspäätöksestä seuraa maksettavaksi jäännösverot. Tässä tapauksessa tilanne on verotietonsa väärin ilmoittaneen miehen kannalta suorastaan kauhistuttava, sillä hänelle tuli maksettavaksi verotietojen perusteella mätkyjä yli 46 miljoonaa euroa.

– Asiakas voi siihen jäännösveroon hakea oikaisua Verohallinnolta ja Verohallinto sitten oikaisee verotuksen, jos kyse on todella tällaisesta väärästä tiedosta, hän kertoo.

Mies on kertonut MTV Uutisille, että on tehnyt oikaisuvaatimuksen Verohallintoon virheen korjaamiseksi.

Lakiasiainjohtaja: Erikoisen suuria näppäilyvirheitä

– On kieltämättä vähän erikoista, että näin suuria näppäilyvirheitä voisi sattua, hän toteaa.

Jos väärät verotiedot olisikin annettu tahallisesti, voi henkilölle tulla asiassa seuraamuksia. Se on kuitenkin mittaluokaltaan maltillinen.

– Ainoa seuraamus, mikä verotuksessa tästä voi sitten tulla, on että asiakkaalle määrätään pieni 75 euron veronkorotus siinä tilanteessa, että on ilmeistä, että asiakas on tarkoituksella ilmoittanut vääriä tietoja, Mäkisalo kertoo.