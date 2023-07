Daniel Ricciardo Max Verstappenin tallikaveriksi? Näin Red Bull -pomo kommentoi

Ricciardo siirtyi vastikään Red Bullin kolmoskuskin paikalta AlphaTaurille korvaamaan potkut saaneen Nyck de Vriesin . Australialaiskuskin tavoitteena voi hyvinkin olla Perezin paikan ottaminen Max Verstappenin tiimitoverina. Perezin tulevaisuus on spekulaation kohteena, sillä meksikolaisen viimeaikaiset otteet ovat olleet heikkoja.

Perez on ajanut viidessä edellisessä kisassa vain kerran palkintokorokkeelle. Hänellä on käynnissä kahden vuoden sopimus, joka päättyy ensi kauden jälkeen. Hornerin mukaan suunnitelma on ollut koko ajan se, että Perez pidetään kisakuskina.