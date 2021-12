Nana Baublesilla on maailman suurin joulupallokokoelma – tämän näyn vain todellinen jouluihminen voi ymmärtää

Walesista kotoisin oleva Nana Baubles, oikealta nimeltään Sylvia Pope, on kerännyt vuosien saatossa mittavan joulupallojen kokoelman. Naisella on lähes 1 800 erilaista joulupalloa. Ne kaikki roikkuvat hänen kotonaan Swanseassa näytillä.

Nanan perheelle joulukoristeiden nostaminen perheen matriarkan kattoon on aina selvä merkki joulun vääjäämättömästä lähestymisestä.

Nanan joulukoristekokoelma on niin mittava, että se on rikkonut virallisen Guinnessin ennätyksen. Tarkalleen laskettuna palloja on tosin vielä vähän alle 1 800, nimittäin 1 760. Hän kuitenkin arvioi, että parin vuoden sisällä hänellä tulee kuitenkin olemaan kokonaisuudessaan 2000 koristetta.