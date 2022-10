Nämä tekijät kertovat, miten Suomessa riittää sähköä: "Kaikki toimet merkitsevät tänä talvena"

Finngridin käyttöjohtaja Tuomas Rauhalan mukaan on vaikea ennustaa, kuinka paljon sähköä on käytettävissä talvella.

– Meillä on neljä keskeistä tekijää, joita seurataan tiiviisti: kuinka luotettava kotimainen sähkönjakelu on ja mikä on sähkön saatavuus, miten sähköä on Ruotsissa saatavilla, millainen on talven sää ja millaiset ovat Suomen energiansäästötoimet syksyn ja talven aikana, Rauhala sanoo.