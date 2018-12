Nämä ovat suurten suomalaiskaupunkien kaikkein huono-osaisimmat lähiöt – Alueilla velloo todella hämmentävä ilmiö

Tutkimuksen mukaan eniten huono-osaisia asuinalueita löytyy Oulusta, josta listalle on noussut peräti 11 asuinaluetta.

Katso yllä olevalta videolta suurten kaupunkien tarkat alueet, joissa on kasautunutta huono-osaisuutta eniten.

Mittarina on käytetty alueen köyhyysastetta, kouluttamattomien osuutta aikuisväestöstä sekä työttömyysastetta. Oulusta löytyi siis eniten asuinalueita, joissa kaikki nämä luvut olivat korkeita ja tätä myöten huono-osaisuus alueellisesti kasautunutta.

Turusta listalla on seitsemän kaupunginosaa, Tampereelta viisi, Helsingistä neljä ja Vantaalta yksi.

Vantaalta listalle on noussut Hakunilan kaupunginosa.

Kuudes suuri kaupunki listalla on Espoo, josta ei kuitenkaan ole mainittu erikseen yhtään asuinaluetta.

– Alueita on mitattu postinumerotasolla. Tällä tasolla ja näillä indikaattoreilla mitattuna huono-osaisia asuinalueita ei löytynyt Espoosta, vaikka toki tiedetään, että Espoossakin on köyhempiä alueita. Yhdelle postinumeroalueellekin mahtuu erilaisia asuinalueita, kertoo "Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa isoissa kaupungeissa" -tutkimuksen tehnyt tutkija Teemu Vauhkonen.

Aineistona Vauhkonen on käyttänyt THL:n keräämää ATH-kyselyä, jota on hyödynnetty kuuden suuren kaupungin osalta.

Työ ei aina tuo onnellisuutta

Yhdysvalloissa on Vauhkosen mukaan tutkittu asiaa laajoilla aineistoilla, joiden mukaan todennäköisyys tulla onnelliseksi, kun ympärillä on onnellisia ihmisiä, on suurempi.