Helsingin pikkulapsiperheiden muuttoliike suuntaa pois köyhemmiltä alueilta, katso mille alueille muutetaan – "Toisia alueita suositaan, toisia kierretään"

– On havaittavissa tällaista alueellisesti valikoivaa muuttoa eli toisia alueita suositaan ja toisia osin kierretään. Erityisesti ne alueet, joilla on matalampi tulo ja koulutustaso, ovat menettäneet lapsiperheitä, kertoo Katja Vilkama, Helsingin kaupungin tutkimuspäällikkö.

Myllypuro poikkeus säännöstä



– Myllypuroon on rakennettu paljon lapsiperheitä houkuttelevia asuntoja, kouluun on panostettu, ostoskeskus on uudistettu ja alueelle on tuotu terveysasema, luettelee Vilkama.