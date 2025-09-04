Nämä ovat Ensitreffit-parien mahdolliset riskit – asiantuntijat: "Miten löytyy kompromissi?"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijat pohtivat, mitkä ovat parien vahvuudet ja haasteet.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman parit selviävät tämän kauden ensimmäisessä jaksossa.

Ohjelman uudistuneessa asiantuntijakolmikossa nähdään psykologi Iida Mäkikallio, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen sekä edelliskausilta tuttu pariterapeutti Hanna Myllymaa.

Asiantuntijat avaavat, millä perusteella he ovat mätsänneet tietyt henkilöt keskenään ja mitkä ovat parien mahdolliset haasteet.

Elisa ja Matti

– Matti ja Elisa, meidän kaksi punkkaria. Siinä on kaksikko, jotka ovat tottuneet haastamaan jatkuvasti normeja. Mielenkiintoista on nähdä, miten Matin ehkä liberaalimpi maailmankuva menee yhteen Elisan ehkä vähän konservatiivisemman arvojen kanssa, Pesonen pohtii.

– Matti ottaa helposti semmoisen huolehtijan, vähän isällisen rooli suhteessa ja Elisahan on hyvin itsenäinen nainen. Pystyykö hän myös heittäytymään siihen haavoittuvaksi. Miten löytyy se kompromissi näiden kahden väliltä? Myllymaa sanoo.

Katri ja Janne

– Katria ja Jannea yhdistää ennen kaikkea huumorintaju. Heillä on tosi samantyyppiset perusarvot, joiden takana he seisovat vahvoin omin jaloin, Pesonen sanoo.

– He näyttävätkin ihan samoilta. Heillä molemmilla on haastetta päästää uutta ihmistä ihan lähelle ja tässä on nyt se riski, että miten käy, jäävätkö he kaveriasteelle, Myllymaa pohtii.

Iina ja Mikko

– Iinassa ja Mikossa yhdistyy helsinkiläisyyden ja tamperelaisuuden parhaat puolet. Helsinkiläinen liberaalius ja tamperelainen rento jämptiys, Pesonen sanoo.

– Ja varmaan haasteena näen nimenomaan, että siellä on älyllinen yhteys, mutta pääseekö siihen tunnetasolle. Miten uskaltaa jakaa sitä omaa haavoittuvaa puoltaan, Mäkikallio kertoo.

Julia ja Arttu

– Juliaa ja Arttua yhdistää sitoutuneisuus. He ovat molemmat valmiina tekemään töitä, Mäkikallio sanoo.

– Juliaa kuvastaa päämäärätietoisuus ja Arttu menee enemmän tässä hetkessä huolettomammin. Mitä ajattelette, voiko siitä tulla heidän kohdallaan jotain haasteita? Myllymaa kysyy muilta asiantuntijoilta.

– Se vaatii aika paljon varmaan kommunikointikykyä ja ymmärrystä, toisen asemaan asettumista, Pesonen sanoo.