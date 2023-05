Nämä kappaleet soivat Leijonien pukukopissa – voiton jälkeen vain yksi artisti pauhaa ennen Käärijää

Tiedätkö, kuka on Leijonien tiskijukka? Nyt kerromme: Ville Pokka . Hänellä on päävastuu siitä, millaiset tahdit johdattavat joukkueen kaukaloon ja millaisten sävelten keskellä voittoja juhlitaan.

Pukukopin soittolistaa ei hallita dikataattorin otteella. Kuka tahansa saa laittaa omia suosikkejaan soimaan. Esimerkiksi Olli Määttä käy usein soittolaitteen luona. Monille Pohjois-Amerikassa pelaaville country on sopivaa musiikkia. Myös Joel Armia on tuttu näky biisiä valitsemassa. Silloin tosin – koska kyseessä on porilainen – saattaa alkaa Dingo soida.