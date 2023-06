Näkökulma: Näihin numeroihin kiteytyy rallin MM-sarjan karu todellisuus – Kalle Rovanperän ärähdys on vain jäävuoren huippu

Rovanperä puhui kesäkuun alussa ajetun Sardinian MM-rallin aikana ja sen jälkeen virkistävän suorasanaisesti siitä, miten tympeitä kisojen päätöspäivät tätä nykyä ovat. Tavaksi on tullut, että sunnuntain ensimmäiset pätkät säästellään renkaita, ja ne, joilla niitä vielä on jäljellä, tekevät – jos uskaltavat – vielä yhden iskun kisan päättävällä, MM-lisäpisteitä tarjoavalla Power Stage -erikoiskokeella.

Vuosina 2017–2023 on ajettu kaikkiaan 76 sellaista MM-rallia, joka on jatkunut vielä sunnuntaina. Näistä vain yhdeksässä kisan on voittanut eri kuljettaja kuin se, joka oli kärjessä lauantain päätteeksi. 55 kisassa palkintopallilla ovat tuulettaneet samat miehet kuin lauantai-iltaisin kärkikolmikolle järjestettävässä fanitapaamisessa, ja näistä 42:ssa kärkikolmikon järjestyskin on pysynyt täysin muuttumattomana.