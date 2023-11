Iida, 25, on ex-seksityöläinen, opiskelija ja äiti – osallistuu tv-ohjelmaan täysin alastomana

Yksi uuden Naked Attraction Suomi -kauden päähenkilöistä on Iida , 25. Iida on pienen lapsen äiti, sosiaalialan korkeakouluopiskelija ja entinen seksityöläinen. Tehdessään seksityötä Iida tarjosi asiakkailleen escort-palveluita, mutta nykyisin hänen päivänsä kuluvat opiskellen, lasta hoitaen ja ystävien kanssa aikaa viettäen.

All Over Press

– Mutta toisaalta, jos minun alasti oloni jossain ohjelmassa on niin iso ongelma, niin en kyllä halua sellaisessa työyhteisössä ehkä sitten työskennelläkään, hän pohtii.

Alastomuus on itseään nakuilijaksi kutsuvalle Iidalle täysin neutraali asia. Hän naurahtaa, että kuka tahansa voi nähdä hänet ilkosillaan Himoksella, kunhan vain tulee paikalle oikeaan aikaan.

– He tietävät, että suhtautumiseni seksuaalisuuteen ja alastomuuteen on hyvin neutraali. He totesivat, että ei siinä mitään ja kyselivät, milloin jakso tulee ulos.