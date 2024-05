Naisystävänsä myrkyttänyt lähihoitaja vaati päästä vapaaksi – hovioikeus jätti kovan rangaistuksen voimaan

Syötti väkisin lääkkeitä

Oikeus kuitenkin katsoi, että tapauksesta saatu näyttö kertoi muuta. Miehen oma kertomus tapahtumista on ollut useassa kohdin ristiriitainen ja muu näyttö osoittanut sen vääräksi. Oikeuden mukaan huomauttavaa on myös yhdenmukaiset kertomukset siitä, miten Pirttimäki on ollut väkivaltainen sekä tapon uhria että aiempia naisystäviään kohtaan. Hänen on myös osoitettu syöttäneen heille väkisin lääkkeitä aiemminkin.