Puolisonsa kuolemasta Iisalmessa tuomittu mies mielentilatutkimukseen – hovioikeus: Teossa poikkeuksellisia piirteitä

Hovioikeus katsoi, että teossa on poikkeuksellisia piirteitä.

– (Syytetty) ei ole ollut tekoaikana juurikaan päihtynyt, joten hänen toimintansa ei selity päihteiden vaikutuksella. Lisäksi asiassa on selvitetty, että (syytetty) on rajoittanut (uhrin) yhteydenpitoa läheisiin ja toistuvasti uhannut häntä tappamisella. (Syytetty) on myös aiemmin kohdistanut samantyyppistä väkivaltaa sekä (uhriin) että aiempaan puolisoonsa, hovioikeus perusteli tiistain välituomiossaan.