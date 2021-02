Meteorologilta hyytävä ennuste: Ensi viikolla pakkanen kiristyy entisestään ja luvassa voi olla talven jäätävin viikko – "Tosi kylmää ja talvista"

– Varsinkin kaksi seuraavaa yötä tulevat olemaan kylmiä, helposti voi olla pakkasta -25 astetta. Viime yönäkin Kajaanissa oli -28. Tosi kylmää ja talvista. Kovimmat lumisateet ovat ohi ja nyt on enemmän auringonpaistetta, Manninen ennustaa.

Viikonloppuna on Mannisen mukaan luvassa erinomaisia ulkoilukelejä.

– Ainakin osittain poutaista ja ilma on raikas. Pohjoisen puoleinen tuuli tosin lisää pakkasen purevuutta.

Kylmän kauden loppu ei näkyvissä

– Kun sää on selkeä, maanpinnan lämpösäteily karkaa suoraan avaruuteen, joten pinta vain jäähtyy jäähtymistään. Pilvikerros heijastaa kuitenkin suurimman osan lämmöstä takaisin, jolloin lämpöä ei karkaa niin paljon.

– Nyt on kylmä ilmamassa, joten pilvien merkitys vain korostuu. Kun on näin kylmää, pilvi herkästi sataa alas. On hyvin vaikea ennustaa, mihin pilveä lopulta jää.