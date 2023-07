Näistä maaleista syntyi kohu kulisseissa – suomalaisseura erotti maalivahtinsa välittömästi: "Muutama ystävyyssuhde pistettiin poikki"

Matti Raivio/All Over Press

Matti Raivio/All Over Press

Jo sunnuntaina Atlantis FC ilmoitti, että Ndjockin pelaajasopimus on purettu. Seuran hallitus päätti asiasta puhelinkokouksessa. Syyksi ilmoitettiin luottamuspula.

Atlantiksen verkkosivuille kirjoitetun otteluraportin loppu on karua luettavaa.

Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula vahvistaa MTV Urheilulle, että kyseisestä ottelusta on ollut mahdollista lyödä vetoa.

– Ottelu on ollut Veikkauksen Sunnuntaivakion kohteena sekä Pitkävedossa kohteena. Tämä voidaan vahvistaa tässä kohtaa.

Maalivahti on tunaroinut urallaan aiemminkin. Vuonna 2016 veräjänvartijalle sattui käsittämätön oikosulku. Ndjock heitti pallon suoraan omaan maaliin pelatessaan Minnesota Unitedin paidassa.

Atlantis on Kakkosen B-lohkon piikkipaikalla. Sillä on 10 ottelun jälkeen kasassa 17 pistettä. GrIFK on tasapisteissä kolmantena.