Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina 44-vuotiaan naisen vankeuteen väkivallanteosta, joka tapahtui elokuussa hostellissa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa.
Oikeuden mukaan nainen puukotti miestä useita kertoja keittiöveitsellä. Iskut olivat potentiaalisesti hengenvaarallisia, tuomiossa sanotaan.
Nainen myönsi teon törkeänä pahoinpitelynä. Oikeuden mukaan Älis Särev-Runthal, 44, syyllistyi kuitenkin tapon yritykseen. Hänet tuomittiin kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen.
– Vain sattumanvaraisista syistä (uhri) on selvinnyt hengissä, eikä hänelle ole jäänyt pysyviä vammoja teosta, tuomiossa sanotaan.
Puukotuksen uhri tuomittiin sakkorangaistukseen pahoinpitelystä. Oikeuden mukaan 49-vuotias mies oli lyönyt avokämmenellä naista ennen puukotusta.