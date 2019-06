Nainen loukkaantui Tinder-treffeillä Kangasalla ja päätti syyttää deittiä raiskauksesta, epäilee poliisi – "Ei olla ymmärretty, minkälainen kivi on laitettu vierimään"

Perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä on säädetty rangaistukseksi sakkoja tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

Taustalla ajattelemattomuus

– Kiistatta suurin syy rikosilmoituksen tekemiselle on ollut ajattelemattomuus. Ei olla ymmärretty, minkälainen kivi on laitettu vierimään. Toisaalta kyse on ollut jonkinlaisesta hyvityksen hakemisesta tai jopa kostosta.