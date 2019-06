Perätön ilmoitus Tinder-raiskauksesta ei ole ainoa laatuaan – poliisille valehdellaan esimerkiksi kostotarkoituksessa perheen sisäisissä kiistoissa: "Yritetään tehdä pahaa toiselle osapuolelle"

Rikosilmoitus voi olla kosto

– Kiistatta suurin syy rikosilmoituksen tekemiselle on ollut ajattelemattomuus. Ei olla ymmärretty, minkälainen kivi on laitettu vierimään. Toisaalta kyse on ollut jonkinlaisesta hyvityksen hakemisesta tai jopa kostosta, Uusipaikka kommentoi asiaa MTV Uutisille aiemmin tänään.

Poliisille valehtelu on rikos

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä on rikos, josta on laissa määrätty rangaistukseksi sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Oikeussalissa valehtelusta on säädetty oma pykälänsä, perätön lausuma tuomioistuimessa. Siitä kovin mahdollinen rangaistus on kolme vuotta vankeutta. Rikoksesta on määritelty lakiin myös törkeä tekomuoto, josta rangaistuksena on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.