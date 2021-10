Nainen laiminlöi kymmeniä eläimiä vuosien ajan – hovioikeus lyhensi eläintenpitokieltoa

Naisella on ollut omistuksessaan ja hoidossaan enimmillään ainakin 85 eläintä, muun muassa koiria, kissoja, kaneja, jyrsijöitä ja matelijoita.

Koirat ovat lisäksi kärsineet ulkoiluttamisen puutteesta ja hammasongelmista. Koiria on pidetty keskenään siten, että koira on tappanut toisen koiran. Jyrsijät ovat ravinnon puutteessa syöneet lajitovereitaan. Yksi kani, kolme koiraa ja kaksi hiirtä on jouduttu välittömästi lopettamaan heikkokuntoisuuden vuoksi, ilmenee hovioikeuden ratkaisusta.