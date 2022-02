Näin venäläisessä mediassa pönkitetään egoa ja syyllistetään Natoa: "Venäjän armeija on maailman vahvin"

"Ukraina myöntää, että Venäjän armeija on Naton joukkoja ylivoimaisempi", kuuluu uutistoimisto Ria Novostin otsikko.

Jutussa todetaan, että Venäjän armeija on tällä hetkellä maailman voimakkain. Tämän mielipiteen esittää Ukrainan ulkopoliittisen instituutin johtaja Hryhoriy Perepelytsya YouTube-kanavalla Ukrlife.

– Venäjällä on enemmän kuin tarpeeksi maavoimia Naton itäisten asevoimien murtamiseksi. Sekä panssarivaunujen että maavoimien raskaamman aseistuksen osalta niillä on merkittävä etu Euroopan maihin nähden, Perepelitsa tiivisti.

Vastaavia uutisia on viime päivinä ollut runsaasti esillä Venäjän suurimmissa valtion omistamissa tiedotusvälineissä, joihin lukeutuvat Ria Novostin lisäksi muun muassa Tass ja Interfax.

"Yhdysvallat kärjistää jännitteitä"

Myös Naton ja länsimaiden vahva syyllistäminen on ollut viime aikoina venäläismedian uutisagendalla. On pyritty luomaan mielikuvaa, jonka mukaan Venäjä on vain puolustuskannalla Naton aggressiivisen käytöksen takia.