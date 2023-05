Näin valittiin historiallisessa suomalaisdraftissa – lajilegendan poika naarattiin isänsä ex-seuraan

– Gabrielilla on seuraavista kahdesta kaudesta sopimus Storvretaan, mutta toivomme hänen tulevan lähitulevaisuudessa pelaamaan ainakin yhden kauden SPV:ssäkin, sanoi seuran entinen päävalmentaja Tommy Koponen .

– Draft on kiinnostava konsepti. Näin F-liigan seurat lähettävät signaalin nuorille ulkomaalaisille, että Suomeen kannattaa tulla ja että seurat ovat kiinnostuneita heitä hankkimaan, Koponen sanoi.

Yhteensä 36 pelaajaa varattiin

– Ikäluokan kärkipelaajat kiinnostavat meitä. Jos on mahdollisuus saada huippupelaaja Jyväskylään, niin otetaan. Jos varatuista 1–2 pelaa joskus meillä, se on jo hyvin, Kauko arvioi.

Varaus voimassa neljä vuotta

F-liigan seuroilla on sopimus siitä, millä ehdoilla pelaaja voi siirtyä muuhun kuin hänet varanneeseen seuraan. Seurojen on oltava 30. kesäkuuta mennessä yhteydessä pelaajiin. Varaus on voimassa neljä vuotta.