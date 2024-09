Näin uransa lopettanut Risto Dufva saatiin pikavauhtia Jokereihin

– Me tietysti halusimme parhaan mahdollisen vaihtoehdon tähän, ja silloin on uskallettava kysyä parhaita vaihtoehtoja. Siitä se ajatus lähti.

"Poikkeuksellinen organisaatio poikkeuksellisessa tilanteessa"

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Tero Määttä putoaa apuvalmentajaksi

– Meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys Teron kanssa koko ajan alusta asti, mitä me haluamme yhdessä saavuttaa. Tero suhtautui tähän positiivisesti, ja on hienoa, että hän on edelleen mukana valmennuksessa. Hän on arvokas palanen valmennustiimiämme.